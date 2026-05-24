Da Rovito a Forbes, Matilde Piluso la giovane pasionaria del vino calabrese

l’intervista del Corriere della calabria

ROVITO Matilde Piluso, a 25 anni, è stata selezionata tra i 100 giovani talenti Under 30 di Forbes Italia nella categoria Retail & E-commerce come comproprietaria di Tenuta del Travale. «La base deve essere sicuramente una visione imprenditoriale di qualità che parli della Calabria non più come terra di riscatto, ma di consapevolezza», confessa in una intervista al Corriere della Calabria.

Tenuta del Travale, nel 2025, si è guadagnata la copertina di Gambero Rosso perché simbolo della rinascita della viticoltura calabrese: una piccola azienda che a Rovito pratica viticoltura eroica in appena due ettari sulle colline della Presila, a 520 metri di altitudine, dove Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio crescono su terreni in pendenza lavorati interamente a mano. La sua filosofia è quella dei vin de garage: produzione limitata, attenzione maniacale al dettaglio e ai ritmi della natura, nessuna concessione alla quantità. L’affinamento avviene in botti di rovere e in tonneaux di castagno locale, quello degli alberi secolari della zona.

La Calabria non è più la cenerentola del vino

«C’è una nuova narrazione della Calabria, una regione che non è più una Cenerentola ma una vera e propria eccellenza. Sono stati necessari notevoli sacrifici per raggiungere questo traguardo, un grandissimo lavoro portato avanti dalle nuove generazioni, più libere nella comunicazione e anche nelle scelte imprenditoriali. E’ difficile superare il pregiudizio sul vino calabrese, per troppo tempo considerato non all’altezza delle produzioni di altre regioni. La nostra è una sorta di riappropriazione identitaria e culturale. Siamo partiti dai vitigni e abbiamo cercato di valorizzare l’enorme patrimonio che la Calabria possiede da sempre. Adesso siamo più consapevoli, tutto qui».

Una narrazione diversa impone l’ambizione della qualità

Si chiama Eleuteria ed è la special edition da 600 bottiglie numerate di Tenuta del Travale, è affinata in anfora di cocciopesto per 22 mesi, un materiale in uso nell’antichità, che esalta freschezza e mineralità senza alterare il carattere del vino. È stato inserito tra i 50 Vini Rari d’Italia della Guida Gambero Rosso 2026, mentre i tre vini IGP della tenuta — Eleuteria, Esmén Tetra ed Epicarma — portano nomi di origine greca che richiamano la storia millenaria del territorio: libertà, essenza, creatività. Tra i riconoscimenti, i 5 Grappoli Bibenda, i Tre Bicchieri del Gambero Rosso, la Coupe de Coeur della Guida AIS e punteggi eccellenti da guide internazionali come Terroir Sense di Ian D’Agata. Racconto diverso, dicevamo, ma anche un deciso investimento sulla qualità. «Siamo alla costante ed esasperata ricerca della qualità. Direi quasi ossessionati. In azienda non abbiamo una vera e propria riserva. Eleuteria è frutto di una incredibile selezione in vigna, possibile grazie alle ridottissime dimensioni. Nasciamo piccoli per rimanere piccoli, anche per mantenere quella coerenza e integrità nella produzione di vino di qualità: conosciamo pianta per pianta e grappolo per grappolo. I premi non sono sicuramente la prima cosa che raccontiamo, però sono arrivati sin dai nostri esordi e questo rappresenta una sorta di atto politico legittimante: la Calabria esiste e produce qualità ed eccellenza. La bottiglia della Special Edition ha un costo sostenuto ma è un prezzo onesto, è il simbolo del livello qualitativo e di una precisa scelta imprenditoriale».

Quanto conta il territorio?

Rovito non è Cirò, ma…«La Sila è un territorio meraviglioso e invidiabile nelle materie prime, godiamo di un microclima incredibile, questo ci permette di portare in cantina delle uve che sono già di per sé sanissime, grazie anche alle escursioni termiche, notte e giorno, ed una morfologia sui generis. Il territorio ci aiuta moltissimo, ci consente di adottare una filosofia produttiva che segue la natura e che ha come obiettivo ultimo quello di realizzare un prodotto che sia lo specchio fedele delle condizioni meteorologiche che ha attraversato. La gradazione alcolica cambia di anno in anno per la stessa etichetta, mentre la fermentazione è spontanea, i lieviti sono tutti indigeni. Abbiamo scelto il Nerello mascalese perché è un vitigno autoctono calabrese, prima – non a caso – parlavo di riappropriazione identitaria».

Parola d’ordine: consapevolezza

La Tenuta del Travale di Rovito è stata premiata con il Premio Angelo Betti – il riconoscimento istituito nel 1973 e intitolato al padre fondatore di Vinitaly – assegnato ogni anno nella giornata inaugurale ai benemeriti della vitivinicoltura che danno un contributo significativo al miglioramento qualitativo della produzione. «Bisogna iniziare a bere calabrese. A parità di prezzo si preferisce bere e acquistare una bottiglia di una regione del Nord, ma è anche vero che spesso le etichette calabresi – nei locali – non vengono proposte in maniera adeguata, mantenendo vivo lo stereotipo sul vino regionale. La Calabria deve rendersi più consapevole e riuscire a raccontare e a proporre i prodotti senza timore».

La scelta di Forbes Italia

Matilde Piluso è entrata nella Top 100 di Forbes, alla continua ricerca di talenti under 30. Una bella responsabilità. «Mi fa piacere pensare di poter soprattutto contribuire all’esaltazione del mondo produttivo calabrese. Ho studiato giurisprudenza a Roma, sono tornata in Calabria per investire in questo territorio. Sono molto felice della scelta fatta e fiera di poter prendere parte al progresso totalmente calabrese». (f.benincasa@corrierecal.it)

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