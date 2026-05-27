Brucia l’autonoleggio di Sicily by car

L’episodio

Nuova possibile intimidazione ai danni della Sicily by Car. È l’ipotesi al vaglio degli investigatori dopo l’incendio che la notte scorsa, a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo, ha coinvolto una decina di auto parcheggiate nel piazzale del nuovo showroom aperto dall’imprenditore Tommaso Dragotto lo scorso 7 maggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme ed evitato che il rogo si propagasse ad altre vetture o alle strutture vicine. Sull’episodio sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri, impegnati a ricostruire la natura dell’incendio. Se dovesse essere confermata la pista dolosa, si tratterebbe del secondo grave episodio intimidatorio ai danni dell’imprenditore nel giro di pochi mesi. Lo scorso 21 marzo, infatti, ignoti avevano esploso numerosi colpi di Kalashnikov contro il deposito dell’azienda in via San Lorenzo. Un’intimidazione immortalata dal sistema di videosorveglianza.

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