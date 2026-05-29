Cisl Cosenza, al via le assemblee zonali: confronto nei territori per costruire proposte di sviluppo

l’iniziativa

COSENZA Dal 27 maggio è iniziato il ciclo di assemblee zonali e incontri itineranti promosso dalla CISL di Cosenza, con l’obiettivo di rafforzare il confronto sul territorio e costruire, attraverso l’ascolto diretto delle comunità, un percorso condiviso di proposte per lo sviluppo sociale, economico e occupazionale della provincia di Cosenza. «Un’iniziativa — come spiega il Segretario Generale della UST CISL, Michele Sapia — nata dalla volontà di condividere con lavoratrici e lavoratori, pensionati e giovani, amministratori locali, associazioni e realtà aziendali una piattaforma aperta di proposte che metta al centro la persona, la dignità del lavoro e la qualità dei servizi». «Abbiamo inteso promuovere questi momenti di riflessione in quattro zone, così da coinvolgere tutte le comunità della nostra vasta e complessa provincia. Saranno occasioni utili per cogliere esigenze, criticità e potenzialità dei territori, ma anche per raccogliere ed elaborare proposte concrete e coerenti con le reali necessità delle comunità locali. Un percorso che mette al centro la costruzione collettiva delle soluzioni, valorizzando il contributo di ogni territorio e le esperienze virtuose».

Le sfide della Cisl

«La base di partenza della piattaforma sindacale CISL è una traccia di lavoro iniziale — prosegue Sapia — che parte dalla convinzione che il cambiamento possa essere promosso attraverso la corresponsabilità sociale e il dialogo intergenerazionale e si sviluppa attorno a quattro direttrici programmatiche strategiche: il rafforzamento della contrattazione territoriale e di un welfare più vicino alle persone; il superamento delle criticità infrastrutturali, fisiche e digitali; il contrasto allo spopolamento dei piccoli borghi e delle aree interne; il sostegno al sistema produttivo e all’occupazione provinciale. Uno strumento — conclude il Segretario Generale — che sarà alimentato dal dialogo con le comunità e dal contributo delle diverse realtà sociali, delle eccellenze produttive e delle istituzioni locali. Un’importante occasione per costruire relazioni e condividere soluzioni, avviando una stagione di fiducia e impegno condiviso per il benessere collettivo e la sostenibilità territoriale».

Il programma

Le assemblee zonali, aperte alla partecipazione attiva delle comunità locali, si svolgeranno il 4 giugno a San Lucido, il 17 giugno a Spezzano della Sila e il 23 giugno a Castrovillari. Oltre alle assemblee zonali si svolgeranno anche incontri nelle varie sedi sindacali periferiche CISL del territorio provinciale. Un percorso che vedrà tutta la dirigenza della CISL di Cosenza impegnata a promuovere confronto, partecipazione e responsabilità condivisa nei territori, in continuità della attività sindacale della Segretaria Generale CISL Daniela Fumarola, fondata sulla centralità della persona, del lavoro e delle comunità.

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