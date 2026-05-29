Provincia di Cosenza, Garofalo ottiene la delega all’Ambiente

la nomina

COSENZA Il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, ha conferito al consigliere provinciale Luigi Garofalo la delega all’Ambiente. «Una nomina di grande responsabilità e valore strategico, che assume – spiega una nota – un significato ancora più importante nel contesto attuale, caratterizzato dai cambiamenti climatici, dall’aumento degli eventi meteorologici estremi e dalla necessità di una programmazione sempre più attenta alla tutela del territorio e alla prevenzione dei rischi ambientali. L’ambiente rappresenta oggi una delle sfide principali per le istituzioni, chiamate a coniugare sviluppo, sostenibilità e sicurezza delle comunità. In quest’ottica, particolare attenzione – è scritto – sarà rivolta anche alle questioni legate al fiume Crati, protagonista nei mesi scorsi di diverse esondazioni che hanno interessato il territorio, rendendo evidente la necessità di interventi strutturali, monitoraggio costante e azioni condivise tra enti e istituzioni. La delega affidata a Garofalo si inserisce dunque in un percorso che punta alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla difesa del suolo, alla valorizzazione delle risorse naturali e alla costruzione di politiche capaci di guardare al futuro con responsabilità e visione». «Ringrazio il Presidente Biagio Faragalli per la fiducia accordatami – dichiara Luigi Garofalo -. Si tratta di una delega importante e delicata che intendo svolgere con il massimo impegno, consapevole delle sfide che oggi interessano il nostro territorio sul piano ambientale. La tutela dell’ambiente non può più essere considerata un tema secondario, ma una priorità assoluta per garantire sicurezza, qualità della vita e sviluppo sostenibile alle future generazioni. Un ringraziamento particolare – prosegue Garofalo – va anche a Gianluca Gallo, coordinatore provinciale di Forza Italia e assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, per aver creduto sin dall’inizio in questo percorso politico e amministrativo. Ringrazio inoltre il sindaco di Cassano all’Ionio, Gianpaolo Iacobini, e i colleghi consiglieri comunali di Cassano per il sostegno e la fiducia dimostrata, con i quali condividiamo quotidianamente un percorso amministrativo improntato alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio».