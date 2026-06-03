Confagricoltura condanna lo sfruttamento del lavoro e delle persone

caporalato

«Confagricoltura condanna con fermezza ogni atto, singolo e sistemico, di sfruttamento del lavoro e delle persone, perpetrato da organizzazioni criminali». Così in una nota Confagricoltura intervenendo nel dibattito su caporalato e sfruttamento dopo la strage di Amendolara. «La lotta – si legge – a questi deprecabili fenomeni è una priorità della Confederazione anche al fine di tutelare la corretta e legale concorrenza delle imprese. Tali principi di legalità sono stati peraltro riaffermati e rafforzati in occasione del rinnovo del CCNL degli operai agricoli di recente sottoscritto».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato