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Confagricoltura condanna lo sfruttamento del lavoro e delle persone

«La lotta a questi fenomeni è una priorità»

Pubblicato il: 03/06/2026 – 17:56
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Confagricoltura condanna lo sfruttamento del lavoro e delle persone
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«Confagricoltura condanna con fermezza ogni atto, singolo e sistemico, di sfruttamento del lavoro e delle persone, perpetrato da organizzazioni criminali». Così in una nota Confagricoltura intervenendo nel dibattito su caporalato e sfruttamento dopo la strage di Amendolara. «La lotta – si legge – a questi deprecabili fenomeni è una priorità della Confederazione anche al fine di tutelare la corretta e legale concorrenza delle imprese. Tali principi di legalità sono stati peraltro riaffermati e rafforzati in occasione del rinnovo del CCNL degli operai agricoli di recente sottoscritto».

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