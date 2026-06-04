Torna il Merano Wine Festival. La Calabria si apre di nuovo al mondo

l’evento

CATANZARO Decine di stand, cantine calabresi ma anche cantine provenienti da tutt’Italia e anche dall’estero, decine di buyer internazionali, di giornalisti accreditati, e poi degustazioni, talk e masterclass, con il vino star assoluta. Sono questi i contenuti del Merano Wine Festival che torna in Calabria, dal 5 all’8 giugno, per la seconda edizione nella nostra terra e per quattro giornate davvero intense nelle quali l’enogastronomia si intreccerà anche alla cultura, al turismo e al patrimonio storico, paesaggistico e architettonico della Calabria: le location – come da programma che si può consultare nel catalogo allegato alla fine dell’articolo – sono Melissa, la novità di quest’anno, Cirò e Cirò Marina. A presentare l’evento l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo e il patron del Merano Wine Festival, Helmut Kocher, che hanno illustrato i dettagli del ritorno in Calabria del Merano Wine Festival, che come un anno fa rinnova la sua partnership col dipartimento Agricoltura della Regione Calabria. Per la prestigiosa rassegna enogastronomica altoatesina si tratta dell’unico “fuori salone”, il solo caso in cui il Merano Wine Festival lascia il Kurhaus, lo storico edificio in stile liberty nel cuore della città alpina, per spostarsi altrove. Per favorire il confronto coi ristoratori, la durata della manifestazione calabrese si è allungata quest’anno da tre a quattro giorni: uno in più rispetto al 2025. Alla presentazione hanno partecipato anche la direttrice generale dell’Arsac, Fulvia Caligiuri, i sindaci dei tre Comuni che ospiteranno gli eventi, ovvero Luca Mauro di Melissa, Mario Sculco di Cirò, e Mariagrazia Panebianco di Cirò Marina, Carlo Siciliani, presidente del Consorzio di Cirò e Melissa.

Gli interventi

«Siamo molto soddisfatti – ha detto Gallo – di ospitare la seconda edizione di Merano WineFestival Calabria e di consolidare questo importante sodalizio con una delle manifestazioni enologiche più prestigiose d’Italia e d’Europa. Il fatto che Merano abbia scelto di puntare sulla Calabria e su Cirò, capitale del vino calabrese, rappresenta un riconoscimento significativo per un movimento vitivinicolo in forte crescita. L’edizione di quest’anno sarà ancora più ricca. Si aprirà a Melissa con un convegno inaugurale dedicato al territorio e alle sue eccellenze, per poi proseguire a Cirò con momenti di confronto tra produttori, esperti e operatori del settore. Grande spazio – ha aggiunto Gallo – sarà riservato anche alla gastronomia calabrese, mentre la giornata di domenica a Borgo Saverona sarà dedicata ai viticoltori. Il programma si concluderà lunedì con l’incontro tra produttori e ristoratori, un’occasione preziosa per creare nuove opportunità di collaborazione. La presenza di buyer, giornalisti e professionisti del settore sarà anche l’occasione per raccontare la crescita del vino calabrese, il ricambio generazionale in atto nelle aziende e la volontà della Calabria di consolidare una nuova reputazione nel panorama vitivinicolo internazionale». L’intervento di Kocher: «Sono appena rientrato dalla Georgia, dove ho tenuto una masterclass dedicata ai vini calabresi. I partecipanti sono rimasti davvero colpiti e questo mi conferma quanto lo slogan “Il futuro è Calabria” trovi riscontro nella qualità e nel potenziale di questi vini. In questi giorni saranno protagonisti qui, tra Cirò e Cirò Marina, valorizzando il territorio e rafforzandone l’identità. Questo appuntamento rappresenta anche un ponte verso Merano WineFestival, che si terrà dal 6 al 10 novembre, dove si concluderà il percorso dell’anno. Merano è un vero think tank del settore e vuole offrire alla Calabria una vetrina autorevole e qualificata. Il messaggio che desidero lanciare è che qui c’è un patrimonio straordinario: territori diversi, una storia millenaria, identità forti e autentiche. Oggi il vino non è soltanto un prodotto da degustare, ma uno strumento per raccontare un territorio, la sua cultura e le sue persone. E la Calabria ha davvero molto da raccontare. La prima edizione – ha ricordato Kocher – è stata una sfida, anche per me. Conoscevo la Calabria da molti anni, ma non l’avevo mai approfondita fino in fondo. Grazie all’assessore Gianluca Gallo ho avuto l’opportunità di scoprirne meglio la storia, dalle figure di Lilio e Pitagora fino al re Italo. Ho trovato un territorio ricco di fascino, ricerca e contenuti. Come WineHunter mi considero un cacciatore di emozioni, territori e vini, e la Calabria ha ancora moltissimo da offrire e da far scoprire». Per la Caligiuri «l’obiettivo dell’iniziativa è promuovere non solo le aziende vitivinicole e agroalimentari, ma l’intero territorio che le esprime. Per questo abbiamo voluto coinvolgere anche Melissa, dove si terrà una masterclass nello scenario della Torre e saranno approfonditi temi centrali per il futuro del settore, come l’identità dei territori, i vitigni autoctoni e le attività di ricerca e sperimentazione in corso». «La presenza di buyer internazionali – ha sostenuto a sua volta Siciliani – rappresenta un’opportunità importante perché il vino deve essere il motore della promozione dell’intero territorio. Cirò si identifica fortemente con il vino, ma questa identità porta con sé anche la responsabilità di valorizzare tutto ciò che il territorio può offrire: dall’agroalimentare all’accoglienza, fino all’enoturismo, che deve diventare sempre più un elemento centrale della nostra strategia di sviluppo». A portare un messaggio di saluti anche i consiglieri regionali Sergio Ferrari e Domenico Giannetta. (c. a.)

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