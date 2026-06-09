Castrovillari, Occhiuto si congratula con Anna De Gaio: «La prendevano in giro per le sue origini, oggi guida il Comune»

il messaggio

«La prendevano in giro perché figlia di un panettiere. Oggi guida il suo Comune da Sindaco. Buon lavoro, Anna De Gaio». Una storia di riscatto e determinazione quella che arriva da Castrovillari, che ha spinto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a complimentarsi pubblicamente con la neo sindaca. Le congratulazioni sono state accompagnate da un video in cui il presidente, nel sostenere la candidatura di De Gaio, racconta la storia della sua infanzia per lanciare un messaggio sul valore dell’umiltà e del sacrificio. Nel filmato, Occhiuto sottolinea la forza dell’impegno personale con parole molto chiare: «Chi ha salito la scala della stratificazione sociale gradino per gradino ha l’umiltà di guardarsi indietro e di non guardare nessuno dall’alto verso il basso».

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