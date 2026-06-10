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Castrovillari, Anna De Gaio proclamata sindaca: «Un onore rappresentare questa città»

La proclamazione si è svolta nella Sala Giunta del Comune

Pubblicato il: 10/06/2026 – 17:54
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Castrovillari, Anna De Gaio proclamata sindaca: «Un onore rappresentare questa città»
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CASTROVILLARI Anna De Gaio è stata ufficialmente proclamata sindaca di Castrovillari al termine della verifica dei verbali del turno di ballottaggio effettuata dall’Ufficio elettorale centrale, presieduto dal magistrato Vincenzo Di Pede. La proclamazione si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Castrovillari, dove la neo-sindaca ha rivolto il suo primo messaggio alla città. «Con grande emozione e senso di responsabilità – afferma De Gaio – sono stata ufficialmente proclamata sindaca della nostra città. Ricevo questo incarico con gratitudine verso tutte le cittadine e tutti i cittadini che hanno riposto in me la loro fiducia. È un onore immenso poter rappresentare e servire la comunità tutta di Castrovillari. Da questo momento inizia un percorso che affronterò con impegno, ascolto e dedizione, insieme alla squadra che mi accompagnerà in questo mandato. Lavoreremo ogni giorno per costruire una città più vicina alle persone, più inclusiva e capace di guardare al futuro con fiducia. Grazie a tutti per il sostegno, l’affetto e la partecipazione dimostrati anche oggi. Sarò la Sindaca di tutti i cittadini». Nel suo intervento, De Gaio ha salutato il sindaco uscente Mimmo Lo Polito e l’intero consiglio comunale i suoi competitor Ernesto Bello, Luca Donadio e Eugenio Salerno. «A tutti – ha detto – chiedo di lavorare per la città e per il bene della nostra comunità, pur partendo da posizioni diverse, che possono comunque trovare punti d’incontro utili allo sviluppo e alla crescita di Castrovillari». La neo-sindaca ha poi espresso gratitudine alla propria squadra, ai sostenitori, ai volontari che hanno accompagnato il percorso elettorale, alla sua famiglia e al figlio Luca.

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