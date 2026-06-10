Fertilizzanti, Confagricoltura: bene la proposta della commissione Ue

L’intervento

ROMA Confagricoltura accoglie con favore la proposta della Commissione UE di destinare 300 milioni di euro in più, rafforzando la riserva agricola della Pac, per affrontare il caro fertilizzanti. L’auspicio – aggiunge Palazzo della Valle – è che l’Europarlamento approvi velocemente questa misura che va incontro al settore primario europeo, soffocato dall’aumento dei costi di produzione. La richiesta pressante di Confagricoltura sul tema dei fertilizzanti, sostenuta anche dal governo italiano ai tavoli internazionali, ha sensibilizzato la Commissione europea su una questione che riguarda milioni di imprese agricole e ha ricadute su tutta la popolazione. Confagricoltura ribadisce comunque la necessità di un piano strutturato per contrastare il caro fertilizzanti, sospendendo il CBAM, intervenendo sulla tassazione e con altre misure a lungo termine.

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