«Il percorso del Ponte sullo Stretto va avanti»

la linea del governo

ROMA “Osserviamo cosa valuterà la magistratura. Dal punto di vista puramente amministrativo non cambia assolutamente nulla, quindi il percorso va pienamente avanti. L’obiettivo è quello di realizzare la più importante infrastruttura del secolo, non per il meridione d’Italia, ma per il Paese e per l’Europa”. E’ il commento che arriva dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, sulle ultime vicende legate al Ponte sullo Stretto di Messina. Rispondendo ai giornalisti riguardo all’inchiesta avviata dalla Procura di Roma Morelli dice di contrastare “chi in questi mesi e anni ha sottolineato come ci siano delle divergenze tra l’Italia e l’Europa rispetto alla realizzazione di questa infrastruttura”. E mette in evidenza “come il Ponte sullo Stretto di Messina sia stato inserito proprio dall’Europa nelle principali direttrici infrastrutturali che collegano il continente e quindi l’obiettivo comune del governo italiano e del governo europeo è di ottenere il risultato. “È chiaro che – conclude – per un’opera così importante ci sono delle criticità che sono in fase di discussione e di soluzione”. Secondo i piani fin qui portati avanti dal governo, per la realizzazione del Ponte “considerate le procedure previste dal Decreto legge ‘Commissari’, convertito in Legge lo scorso 7 maggio, e le attività già svolte e in corso, si ritiene che l’iter approvativo possa essere completato entro la fine dell’estate 2026, potendo così avviare la fase realizzativa nell’ultimo trimestre dell’anno”. Questo il piano ribadito dall’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, nel corso del cda della società, poche settimane fa, illustrando lo stato di avanzamento del progetto del Ponte sullo Stretto. Il cronoprogramma della realizzazione del Ponte prevede 7,5 anni, con fine lavori nel 2033 e il 2034 primo anno di esercizio del Ponte”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato