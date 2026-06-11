Ecco l’ordinanza anti-caldo di Occhiuto. Fino al 30 settembre stop al lavoro con esposizione al sole dalle 12,30 alle 16

il provvedimento

CATANZARO Con una propria ordinanza, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha disposto il divieto di lavoro «in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 30 settembre 2026, sull’intero territorio regionale». Il divieto si applica – si legge nell’ordinanza – nelle «aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, nonché negli stabilimenti nei quali si opera in ambienti confinati o privi di adeguata ventilazione e nel settore estrattivo, in condizioni di esposizione prolungata a elevate temperature e a stress termico ambientale, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “alto” » . L’ordinanza di Occhiuto risponde – si legge ancora – alla «urgenza di provvedere, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale, di cui la Regione si farà promotrice, che possa meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte», e alla necessità della «tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre i rischi cui sono esposti i lavoratori e a prevenire conseguenze gravemente pregiudizievoli per la loro salute e sicurezza». L’adozione dell’ordinanza nei giorni scorsi era stata richiesta al presidente della Regione anche da alcuni sindacati come la Fillea Cgil. (c. a.)

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