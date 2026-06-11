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l’attentato

Nuova intimidazione a Sicily by car, in fiamme l’autonoleggio

Si tratta del terzo episodio in pochi mesi

Pubblicato il: 11/06/2026 – 7:35
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Nuova intimidazione a Sicily by car, in fiamme l’autonoleggio
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Un nuovo incendio ha colpito questa notte l’autonoleggio Sicily by car a Palermo, in via San Lorenzo, zona già interessata nelle scorse settimane da intimidazioni del genere legate al racket. I vigili del fuoco, intervenuti alle 2:30 di notte, hanno tentato di domare le fiamme che hanno colpito alcuni veicoli. La società appartiene a Tommaso Dragotto, che aveva già dichiarato di non volersi piegare alle richieste mafiose. Undici, in totale, i mezzi coinvolti, nove auto e due furgoni. Le cause sono in fase di accertamento. Indagini in corso su quella che sembra essere un ulteriore passaggio della sfida del racket delle estorsioni. In precedenza, a marzo, gli spari contro le auto e, a maggio, il rogo nella struttura di Carini. Lunedì a Palermo è atteso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che presiederà il Comitato per l’ordine e la sicurezza.

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