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l’impatto

Pier Silvio Berlusconi coinvolto in un incidente stradale: illeso

Solo lievi ferite dopo uno scontro frontale

Pubblicato il: 11/06/2026 – 14:02
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Pier Silvio Berlusconi coinvolto in un incidente stradale: illeso
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Ieri sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un violento incidente stradale. Lo apprende l’Ansa. Nonostante la forza dell’impatto, ne è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. Le sue condizioni sono tali per cui oggi non risultano variazioni agli impegni previsti, a partire dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di suo padre, Silvio Berlusconi, in programma questa sera nella sede di Mediaset e che coinvolge tutti i collaboratori del Gruppo.
Intorno alle 21.30, mentre rientrava a casa dopo una giornata di lavoro, Berlusconi si trovava al volante della propria autovettura sulla provinciale tra Villasanta e Arcore. Procedeva in fila quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L’impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l’apertura di tutti gli airbag.
Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi, grazie alla cintura di sicurezza e ai sistemi di protezione della vettura, è uscito illeso dall’incidente. I soccorritori intervenuti sul posto lo hanno sottoposto ai primi controlli sanitari. Berlusconi avrebbe riportato soltanto lievi ferite.

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