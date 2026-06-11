Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, in carcere un 41enne di San Calogero – NOME

l’arresto

SAN CALOGERO I Carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano nei confronti di Simon Pietro Valenti, 41enne di San Calogero. Il provvedimento scaturisce dalla revoca del decreto di sospensione dell’esecuzione della pena e dal conseguente ripristino dell’ordine di carcerazione, disposto dall’Autorità Giudiziaria a seguito dell’emissione di sentenza definitiva di condanna.

L’uomo deve espiare una pena residua di 11 mesi e 28 giorni di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi nel 2019 nel comune di Giussano (MB). Non avendo presentato istanza per l’applicazione di misure alternative alla detenzione nei termini previsti dalla legge, è stato disposto il ripristino dell’ordine di carcerazione.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia su disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente. (redazione@corrierecal.it)

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