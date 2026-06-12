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la tragedia

Tragico incidente a Nocera Terinese, un morto

A perdere la vita un centauro, alla guida della moto che si è scontrata con un’auto

Pubblicato il: 12/06/2026 – 17:54
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Tragico incidente a Nocera Terinese, un morto
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NOCERA TERINESE Un incidente è avvenuto questa mattina a Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro. Nello scontro ha perso la vita un uomo di 48 anni, Francesco Vescio, noto ristoratore del luogo, vittima dell’impatto tra la sua moto e una Lancia Y, la cui donna alla guida è invece rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, il 118 e i Vigili del Fuoco, oltre alle forze dell’ordine per i primi rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il corpo è stato trasferito presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro a disposizione del medico legale. (redazione@corrierecal.it)

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