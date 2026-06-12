Trump: «Abbiamo vinto la guerra da soli, l’Europa è stata irrilevante»

medio oriente

«Non avevamo bisogno di alcun supporto. E la guerra l’abbiamo vinta. Il loro aiuto è stato del tutto irrilevante, irrilevante! Ora devo lasciarla. Ho un’importante riunione in corso, ma in Iran abbiamo vinto noi. Non ci serviva il loro aiuto». Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, al telefono con Daniele Compatangelo, giornalista di La7, che gli ha chiesto se avesse un messaggio per i leader di Italia e Francia e degli altri membri del G7 che non avrebbero sostenuto gli Usa sulla questione iraniana. La conversazione è stata riferita durante la puntata di Omnibus.

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