Summit campo largo, i 4 big si fotografano insieme

“manovre” progressiste

ROMA Due iniziative pubbliche con i cittadini per iniziare a mettere a punto le priorità programmatiche l’8 ed il 15 luglio. Lo annunciano sui social – pubblicando una foto di loro insieme – i leader di Pd, M5s, Avs: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli: “Al lavoro. Per cambiare l’Italia. Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto!”.

L’ironia di Calenda

“Ma Renzi era sotto il tavolo?”. Così il leader di Azione Carlo Calenda ironizza su X, postando la foto dei leader del campo largo Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli con la frase “Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio”. (Ansa)

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