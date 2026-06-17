Finti aumenti di capitale e bilanci falsi: sequestro da oltre 14 milioni

blitz della gdf

ROMA Finti aumenti di capitale, bilanci ritenuti non veritieri e una presunta truffa da milioni di euro. I finanzieri del Comando provinciale di Roma, coordinati dalla Procura capitolina, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore romano. Il decreto, emesso dal gip di Roma, riguarda il capitale sociale di una società per azioni, per un valore nominale di 2,5 milioni di euro, e il profitto del reato per oltre 12 milioni di euro. Nei confronti dell’imprenditore è stato disposto anche un decreto di perquisizione locale, personale e informatica.

L’uomo è accusato di false comunicazioni sociali, impedito controllo e infedeltà patrimoniale, reati che, secondo l’accusa, sarebbero stati commessi nell’ambito di una più ampia condotta fraudolenta finalizzata alla realizzazione di una truffa. La società finita al centro delle indagini, attiva nel settore del commercio di energia elettrica, sarebbe passata in pochi anni da una condizione di forte sottocapitalizzazione a un’apparente solidità aziendale. Una crescita che, secondo gli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, sarebbe stata ottenuta attraverso «fittizi aumenti di capitale sociale» e la rappresentazione in bilancio di dati economico-patrimoniali non veritieri.

L’amministratore avrebbe così ottenuto un ingiusto profitto di circa 9,5 milioni di euro, derivante dal pagamento di una quota del capitale sociale della società a valori sovrastimati da parte di una società attiva nella consulenza imprenditoriale. Le indagini hanno inoltre ricostruito presunte condotte di sistematica spoliazione per oltre 2,8 milioni di euro. (redazione@corrierecal.it)

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