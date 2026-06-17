“Nemesis”, assolti gli imputati in abbreviato: cade l’accusa di associazione mafiosa

il processo

CROTONE Crolla l’impianto accusatorio dell’operazione “Nemesis” risalente all’ottobre del 2024. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale distrettuale ha assolto tutti gli imputati che hanno scelto di procedere con il rito abbreviato dalle accuse di associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso perché il fatto non costituisce reato. La decisione scagiona integralmente per queste accuse Carlo Mario Tallarico, Ludovico Tallarico, Sergio Tallarico, Giuseppe Pullerà, Daniele Tallarico e Cataldo Poerio, accogliendo in toto le istanze della difesa secondo cui non vi sarebbero prove dell’esistenza di una locale di ‘ndrangheta nel Comune di Casabona. L’unica condanna, isolata rispetto all’indagine principale, è stata comminata a Carlo Mario Tallarico: 2 anni e 8 mesi di reclusione per il solo reato di approvvigionamento abusivo di acqua a favore di una ditta edile, con contestuale assoluzione per tutte le altre imputazioni. La sentenza del Gup è destinata a produrre onde d’urto rilevanti sull’intero procedimento, andando a minare le fondamenta stesse delle indagini che avevano portato, tra l’altro, allo scioglimento del consiglio comunale di Casabona per presunte infiltrazioni mafiose. In particolare, l’assoluzione degli imputati principali azzera il teorema dell’accordo illecito e pone un serio interrogativo sulla posizione dell’ex sindaco Francesco Seminario. Quest’ultimo, arrestato inizialmente per concorso esterno e voto di scambio (accuse già in precedenza rimodulate), è attualmente imputato nel rito ordinario. Venendo a mancare i presunti esponenti dell’associazione mafiosa, si dissolverebbe anche la controparte con cui l’ex primo cittadino avrebbe stretto il patto elettorale. Gli atti contenenti le motivazioni e la decisione dell’abbreviato saranno versati nel dibattimento del processo ordinario.

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