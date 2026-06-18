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la scoperta

Aggredito in cortile, in casa trovati 78 chili di droga

L’uomo è finito in ospedale in codice rosso. Una volta dimesso sarà arrestato

Pubblicato il: 18/06/2026 – 22:03
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Aggredito in cortile, in casa trovati 78 chili di droga
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 BERGAMO Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua, a Ponte San Pietro, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri che hanno poi perquisito la sua abitazione hanno trovato quasi 78 chili di droga, tra cui 20 di marijuana e 57 di hashish, oltre a 75 grammi di cocaina. La droga era già confezionata in diversi pacchetti, nascosti in diversi locali della casa, dove sono stati trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all’attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mozze con matricola abrasa e un revolver. L’uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulle tracce degli aggressori, che potrebbero aver agito per questioni di droga.

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