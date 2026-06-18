Esami di maturità, è il giorno della prima prova per oltre 18 mila studenti in Calabria

grande attesa

È il giorno della maturità per 527.747 studenti in Italia, che affronteranno da oggi la prima prova dell’esame di Stato. Un appuntamento importante anche per gli oltre 18 mila giovani calabresi chiamati ad affrontare l’ultimo tassello di un percorso liceale durato 5 anni. Dalle 8:30 prenderà il via la prima prova scritta uguale per tutti gli indirizzi di studio. Gli studenti potranno scegliere fra sette tracce, divise in tipologie diverse: due analisi del testo (uno poetico e l’altro in prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. I fogli protocollo, già timbrati, saranno messi a disposizione direttamente dalla scuola. Severamente vietati, invece, smartphone, smartwatch, tablet e auricolari, pena l’esclusione dall’esame. Sono il 96,8% gli ammessi agli esami di maturità quest’anno mentre il 3,2% sono i non ammessi.

«Ricordatevi i sacrifici che avete fatto»

«Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l’avreste fatta e poi ce l’avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all’esame di maturità, dimostrate chi siete». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio sui social in occasione dell’inizio degli esami di Maturità. «Questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita, nella quale alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi, il valore che siete in grado di dimostrare. Quel valore si chiama determinazione, si chiama disponibilità al sacrificio, si chiama coraggio, si chiama umanità. Tirate fuori questo e non avrete nessun problema, in bocca al lupo», ha aggiunto Meloni.

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