Catanzaro, Turati sempre più vicino: attesa l’ufficialità

la panchina giallorossa

CATANZARO Il Catanzaro sembra aver individuato il profilo su cui costruire il nuovo corso tecnico. Il nome che nelle ultime ore ha preso nettamente quota è quello di Marco Turati, ormai vicino alla panchina giallorossa. L’intesa tra le parti sarebbe ai dettagli e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già a breve, anche se al momento la società non ha ancora formalizzato la scelta.

Classe 1982, Turati rappresenta una soluzione in linea con la strategia adottata dal club nelle ultime stagioni: puntare su allenatori giovani, motivati e con idee moderne. Un’identità che il Catanzaro sembra voler mantenere anche dopo la conclusione dell’esperienza di Alberto Aquilani.

Nella lista dei candidati figurava anche Guido Pagliuca e Nicola Corrent. Per Turati sarebbe pronto un accordo biennale, segnale della volontà del club di avviare un progetto con prospettive non limitate al breve periodo.

Il percorso di Turati in panchina è relativamente recente ma già ricco di esperienze significative. Dopo una lunga carriera da calciatore, che lo ha visto protagonista anche in Serie B con le maglie di Verona, Modena, Cesena e Ancona, ha iniziato a costruire il proprio profilo da allenatore collaborando con Vincenzo Italiano. Un apprendistato importante maturato tra Spezia e Fiorentina, realtà nelle quali ha potuto confrontarsi con metodologie e contesti di alto livello.

Negli ultimi due anni ha guidato il Siracusa. La prima stagione si è chiusa con il raggiungimento dell’obiettivo promozione dalla Serie D alla Serie C, risultato che ne ha accresciuto la considerazione tra gli addetti ai lavori. Più complesso il campionato successivo, concluso con la retrocessione dei siciliani. Un esito sul quale ha inciso in maniera determinante la penalizzazione di undici punti comminata al club per vicende amministrative, elemento che rende necessario valutare il rendimento della squadra all’interno di un quadro più ampio. Per il Catanzaro, dunque, la possibile scelta di Turati rappresenterebbe una scommessa ponderata: un allenatore ancora giovane, ma già abituato a confrontarsi con situazioni differenti e con alle spalle un percorso di crescita graduale. (redazione@corrierecal.it)

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