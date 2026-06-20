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l’aggressione

Accoltellato un uomo a Roma, è in gravi condizioni

Avviate le indagini per risalire ai responsabili

Pubblicato il: 20/06/2026 – 23:07
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Accoltellato un uomo a Roma, è in gravi condizioni
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Un uomo, ancora in corso di identificazione, è stato gravemente ferito questa sera intorno alle 19.30 nel quartiere Quarticciolo, nella periferia sud-est di Roma. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita da ignoti con armi da taglio in via Ostuni. Soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Casilina e della stazione Tor Tre Teste, che hanno avviato le indagini. Presenti anche i militari della Settima Sezione del Nucleo Investigativo di Roma per i rilievi scientifici. Le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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