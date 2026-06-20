Gli alunni di Capistrano in visita alla Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno

L’INIZIATIVA

SERRA SAN BRUNO Gli alunni della scuola primaria di Capistrano hanno fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno. L’iniziativa si è svolta nella mattinata del 18 giugno, nell’ambito di un’attività didattica che ha portato gli studenti a visitare anche la Certosa. Accolti dai militari dell’Arma, i giovani alunni hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino il lavoro svolto quotidianamente dai carabinieri al servizio della collettività. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i compiti istituzionali dell’Arma e mostrate alcune delle dotazioni in uso ai reparti territoriali, tra cui le autoradio impiegate nei servizi di controllo del territorio.

Particolare interesse ha suscitato la proiezione di un filmato dedicato alle attività dell’Arma dei Carabinieri e la dimostrazione operativa svolta dal personale del Nucleo Cinofili, che ha consentito agli alunni di osservare da vicino le capacità delle unità impiegate in diversi ambiti di servizio. L’iniziativa rientra in un più ampio percorso di promozione della cultura della legalità e di avvicinamento dei giovani alle istituzioni che la Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno porta avanti da tempo sul territorio. Nei mesi scorsi, analoghe visite hanno coinvolto anche gli alunni delle scuole primarie di Serra San Bruno e Pizzoni.

L’Arma dei Carabinieri continua a dedicare particolare attenzione alle nuove generazioni, nella convinzione che il dialogo con i giovani rappresenti uno strumento fondamentale per la crescita di una coscienza civica consapevole, responsabile e rispettosa delle regole della convivenza civile.

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