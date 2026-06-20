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Presunti fiancheggiatori di Luca Occhiuzzi, a settembre la sentenza. Revoca dei domiciliari a Francesco Occhiuzzi

Il gip Fabiana Giacchetti ha accolto la richiesta dell’avvocato Valentina Moretti

Pubblicato il: 20/06/2026 – 9:52
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Presunti fiancheggiatori di Luca Occhiuzzi, a settembre la sentenza. Revoca dei domiciliari a Francesco Occhiuzzi
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CETRARO Il prossimo 22 settembre 2026 si terrà l’ultima udienza del processo che vede coinvolti i presunti fiancheggiatori dell’ex latitante di Cetraro Luca Occhiuzzi. Al termine delle discussioni, nella medesima giornata, è prevista la lettura del dispositivo. Durante l’udienza, il gip Fabiana Giacchetti ha accolto la richiesta dell’avvocato Valentina Moretti e revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Francesco Occhiuzzi, adesso sottoposto all’obbligo di dimora a Cetraro. (f.b.)

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