Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:41
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

Riformisti calabresi

«Da Papa Leone XIV a Lampedusa parole di altissimo valore sussidiario»

«Accoglienza e legalità camminano insieme»

Pubblicato il: 04/07/2026 – 14:43
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Da Papa Leone XIV a Lampedusa parole di altissimo valore sussidiario»
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

«Le parole pronunciate da Papa Leone XIV durante la sua storica visita pastorale a Lampedusa tracciano la rotta per una gestione finalmente umana, lucida e pragmatica del fenomeno migratorio. Come riformisti calabresi, facciamo nostro il suo appello, condividendone pienamente lo spirito e la visione strutturale».
Lo dichiara in una nota il Segretario dei riformisti in Calabria, Salvatore Magaró. «Il Pontefice – continua la nota – ha toccato il cuore del problema indicando una sintesi perfetta che supera ogni sterile ideologia: l’accoglienza e il rispetto delle regole non sono concetti in contraddizione, ma due pilastri della medesima strategia di civiltà. Da un lato abbiamo il dovere morale, cristiano e umanitario di salvare vite umane e garantire una prima assistenza dignitosa a chi fugge da scenari di guerra e miseria assoluta. Dall’altro, vi è l’imprescindibile necessità di far rispettare la legalità, le norme di sicurezza e i patti internazionali, elementi senza i quali l’integrazione si trasforma in caos e sfruttamento».
Secondo il Segretario Magaró la Calabria vive quotidianamente in prima linea questa dinamica: «Le nostre coste sono costantemente approdo di speranza. I nostri sindaci, le associazioni e i cittadini dimostrano un cuore immenso, ma i territori non possono essere lasciati soli. Serve che l’Europa e il Governo nazionale diano seguito al monito del Papa, attivando corridoi umanitari sicuri, flussi regolari e investimenti reali nei Paesi d’origine». «Il messaggio di Lampedusa – conclude il Segretario calabrese – deve diventare il manifesto di una nuova politica riformista delle migrazioni: fermezza nel contrastare i trafficanti di uomini, rigore nel far rispettare le leggi dello Stato, ma assoluta umanità nel tendere la mano a chi soffre».

Argomenti
ACCOGLIENZA
CALABRIA
Europa
Lampedusa
legalità
MIGRANTI
papa leone XIV
riformisti calabria
Salvatore Magaró
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x