Sequestrati oltre 130 litri di droga liquida all’aeroporto di Bologna

BLACK POISON

BOLOGNA Oltre 130 litri di droga liquida nascosti in bottiglie di alcol. È il sequestro eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Bologna e dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in servizio all’aeroporto Marconi nell’ambito dell’operazione “Black Poison”. Il carico era composto da bottiglie contenenti una sostanza di colore marrone, risultata poi essere Monkey Tail, conosciuta anche come “coda di scimmia”: una droga sintetica prodotta artigianalmente e, secondo quanto riferito dagli investigatori, riconducibile a circuiti della criminalità africana. L’attenzione dei militari e dei funzionari doganali si è concentrata su due passeggeri di nazionalità nigeriana, di 50 e 30 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, da circa sei mesi i due facevano stabilmente scalo a Bologna con trolley contenenti oltre 40 bottiglie di alcol di colore marrone, prive delle necessarie autorizzazioni doganali e sanitarie. Gli accertamenti tossicologici, eseguiti dai tecnici del laboratorio chimico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno permesso di accertare la reale natura del liquido contenuto nelle bottiglie. Non semplice alcol, dunque, ma una sostanza stupefacente liquida. La Monkey Tail, spiegano le Fiamme gialle, è una sostanza particolarmente pericolosa, diffusa soprattutto tra le fasce giovanili e abitualmente miscelata nei cocktail per provocare una grave e immediata inibizione delle normali funzionalità psico-motorie dei consumatori. Le attività d’indagine si sono concluse con il sequestro probatorio di oltre 130 litri di droga liquida. Un uomo è stato arrestato in flagranza, mentre il presunto corriere, indicato dagli investigatori come suo gregario, è stato denunciato. Secondo le stime degli inquirenti, l’immissione della sostanza sul mercato illegale avrebbe prodotto proventi illeciti per oltre 100mila euro.

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