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Palmi, incendio nel piazzale di uno stabilimento con materiale di natura platica

Sul posto i vigili del fuoco. Verifiche in corso per accertare la natura del rogo

Pubblicato il: 09/07/2026 – 20:44
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Palmi, incendio nel piazzale di uno stabilimento con materiale di natura platica
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PALMI «Intorno alle ore 19:00 si è sviluppato un incendio all’interno di uno dei piazzali della società Poly 2 OIL». Lo riferisce sui propri canali social il Comune di Palmi.  «Secondo le prime informazioni disponibili – prosegue il Comune di Palmi -, le fiamme avrebbero interessato materiale di natura plastica. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i Carabinieri e la Polizia di Stato. Le cause dell’incendio sono, allo stato, ancora in corso di accertamento e saranno oggetto delle verifiche da parte delle autorità competenti. In questo momento i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, con l’obiettivo di circoscrivere l’incendio e limitarne le conseguenze. L’Amministrazione comunale sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione, in costante raccordo con le autorità preposte, e provvederà ad aggiornare tempestivamente la cittadinanza non appena saranno disponibili ulteriori informazioni ufficiali».

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