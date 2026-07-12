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il giorno della finale

Wimbledon all’ultimo atto. Sfida Sinner-Zverev per il titolo

L’azzurro punta a confermarsi campione sull’erba londinese. Il tedesco a bissare Parigi

Pubblicato il: 12/07/2026 – 7:27
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Wimbledon all’ultimo atto. Sfida Sinner-Zverev per il titolo
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ROMA Wimbledon all’ultimo atto. Oggi alle ore 17 italiane è in programma la finale tra l’azzurro Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev. Jannik Sinner tornerà sul Centre Court con un solo obiettivo: confermare il titolo vinto lo scorso anno, come riuscito solo a nove giocatori prima di lui nell’Era Open. In semifinale Sinner ha superato in tre set il serbo Novak Djokovic. Zverev è alla seconda finale Slam consecutiva dopo la vittoria al Roland Garros di Parigi, e da lunedì sarà di nuovo numero 2 del mondo: in semifinale Zvever ha superato la rivelazione del torneo, il britannico Fery.

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