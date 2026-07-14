Catanzaro, dal 15 luglio torna il servizio “Sos Caldo” per anziani e persone fragili

il servizio

CATANZARO «Anche quest’anno a partire dal 15 luglio sarà attivo il servizio Sos caldo». A confermarlo è l’assessore alle Politiche Sociali del comune di Catanzaro, Nunzio Belcaro, che illustra le azioni che l’amministrazione si appresta ad adottare in vista dell’eccezionale aumento delle temperature. «Il servizio sarà attivo per l’intera stagione estiva – ha precisato Belcaro – in un anno che sta preoccupando molto per via del cambiamento climatico in atto. Le temperature sono altissime, preoccupanti. Nella settimana considerata a particolare rischio partirà Sos caldo. È un servizio – precisa ancora – che consente ai cittadini più fragili di avere un numero verde dedicato, le associazioni selezionate saranno a disposizione per ogni loro esigenze. Banalmente per una persona anziana può diventare impossibile recarsi in farmacia, ad un supermercato per prendere una cassa d’acqua. Banalmente può essere più solo rispetto ad altri periodi dell’anno». Belcaro annuncia la volontà dell’amministrazione di rendere la misura strutturale. In città non è alto il numero di persone senza fissa dimora. Anche in queste giornate particolarmente calde, l’assessore ricorda la presenza di strutture appositamente dedicate: «La mensa del Vescovo, patrocinata e compartecipata nella sua attività anche dal Comune di Catanzaro. Lì queste persone possono trovare un pasto, un ristoro, un luogo fresco. Vi è poi lo storico Conventino». Infine, l’esponente di giunta, anticipa l’arrivo di una ordinanza a tutela del benessere animale: «Sarà un’ordinanza di sensibilizzazione ma anche di obbligo alla cura e alla protezione dei nostri animali domestici».

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