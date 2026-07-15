Unical, la Sssap presenta l’offerta formativa 2026/2027

master e corsi di alta formazione

RENDE L’Aula 3 della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (SSSAP) del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (Ampliamento Polifunzionale, III piano – Edificio Uffici), ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’offerta formativa dei Master e Corsi di Alta Formazione in partenza nell’anno accademico 2026 – 2027. Nel corso della conferenza sono stati illustrati, a cura dei rispettivi direttori e direttrici, i master e i Corsi di Alta Formazione rivolti a neo laureati, dipendenti pubblici e privati, liberi professionisti. La Scuola, al diciassettesimo anno di attività, ha ospitato, finora, oltre mille corsisti provenienti dalla Calabria e dalle regioni limitrofe per frequentare i corsi e le attività seminariali erogati.

Un’offerta formativa ancora «più ricca»

Vincenzo Fortunato, Direttore della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (SSSAP DISPeS) ha illustrato i dettagli della nuova offerta formativa, «più ricca rispetto a quella dell’anno precedente e soprattutto si avvale della collaborazione di colleghi dell’Università della Calabria, di altri Atenei e di una fitta rete di rappresentanti, di enti, istituzioni e amministrazioni locali per entrare nel merito di tutta una serie di tematicheche vanno da quelle tradizionali della pubblica amministrazione ai temi della sostenibilità integrata, dell’ordine pubblico, della sicurezza, della contabilità pubblica, della gestione delle risorse umane». L’offerta – prosegue Fortunato – è un punto di riferimento per quanti vogliono acquisire nuove competenze per la crescita professionale o più semplicemente per trovare un’occupazione nel minor tempo possibile». Qualche numero. «I numeri cominciano ad essere veramente importanti rispetto all’offerta complessiva dell’Ateneo, eroghiamo 8 master di cui 6 di secondo livello e 2 di primo livello ed in più 3 corsi di alta formazione su un totale di 5 che sono quelli erogati dall’Ateneo». Per partecipare, «il bando unico di Ateneo è quello a cui fare riferimento, tutte le informazioni sono disponibili sul portale dell’Ateneo, sul sito della scuola di alta formazione».

Il professore Francesco Rota è direttore del Master Organizzazione e gestione sicurezza integrata. «E’ rivolto soprattutto a coloro che appartengono alle forze dell’ordine o comunque che si occupano di sicurezza ed a coloro che vorrebbero entrare in questo mondo e lavorare con competenza in quest’ambito che richiede competenze crescenti». Il percorso è organizzato tenendo conto «non solo della necessità di competenze giuridiche tradizionali, ma anche affiancando degli elementi legati ad altre discipline come quelle sociologiche e soprattutto con attenzione anche a nuovi elementi che richiedono attenzione come la cyber security».

Il professore Daniele D’alessandro è direttore Master Managment Socio-Sanitario. «Un master in management sociosanitario, un corso sui contratti pubblici e un corso per dirigenti sportivi nelle società calcistiche che speriamo sia accreditato presso la FIGC, ci stiamo lavorando», commenta il professore. Sul master, il direttore aggiunge: «Una frontiera fondamentale in questo settore è il coordinamento di un’idea nuova di approccio ai bisogni della persona che rendiamo sotto il profilo della cura». (f.b.)

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