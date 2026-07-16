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il confronto
Agricoltura, Lollobrigida e Giansanti domani a Lamezia Terme
Un appuntamento dedicato alle imprese, all’innovazione e alla valorizzazione delle produzioni del territorio
Pubblicato il: 16/07/2026 – 17:45
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LAMEZIA TERME Domani 17 luglio, a Lamezia Terme, la Calabria al centro del confronto sull’agricoltura. Il Presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, e il Presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, incontreranno l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, e il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. L’incontro si terrà alle ore 14.30 nell’Azienda Agricola Statti in Via del Progresso a Lamezia Terme. Un appuntamento dedicato alle imprese, all’innovazione e alla valorizzazione delle produzioni del territorio.
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