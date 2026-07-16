Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:37
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

CALCIOMERCATO

Il portiere Vettorel lascia il Cosenza e passa al Lecco

Il portiere 25enne veneto ha giocato 26 partite nella compagine rossoblù

Pubblicato il: 16/07/2026 – 18:13
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il portiere Vettorel lascia il Cosenza e passa al Lecco
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

COSENZA Cessione definitiva al Lecco dei diritti sulle prestazioni sportive di Thomas Vettorel. Il portiere 25enne veneto, che aveva un contratto con il Cosenza Calcio fino al 30 giugno 2027, ha giocato 26 partite nella compagine rossoblù. Grazie alla sua altezza (1 metro e 93 centimetri) e l’imponente stazza, ha difeso la porta come un gigante tra i pali attento e reattivo. La società Cosenza Calcio ringrazia Thomas per l’impegno profuso in questi anni trascorsi con il branco dei lupi e augura il meglio per il prosieguo della sua carriera.

Argomenti
calciomercato cosenza
Cosenza
cosenza calcio
serie C
sport
Categorie collegate
Cosenza
Sport
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x