Il portiere Vettorel lascia il Cosenza e passa al Lecco

CALCIOMERCATO

COSENZA Cessione definitiva al Lecco dei diritti sulle prestazioni sportive di Thomas Vettorel. Il portiere 25enne veneto, che aveva un contratto con il Cosenza Calcio fino al 30 giugno 2027, ha giocato 26 partite nella compagine rossoblù. Grazie alla sua altezza (1 metro e 93 centimetri) e l’imponente stazza, ha difeso la porta come un gigante tra i pali attento e reattivo. La società Cosenza Calcio ringrazia Thomas per l’impegno profuso in questi anni trascorsi con il branco dei lupi e augura il meglio per il prosieguo della sua carriera.