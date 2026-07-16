Cosenza, via Dante Alighieri verso il ripristino: approvato il documento di indirizzo alla progettazione

LA SVOLTA

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato, su proposta dell’assessore alla Protezione civile Veronica Buffone, il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) relativo all’intervento di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale della viabilità di via Dante Alighieri, sul Lungo Crati, compromessa dai danni causati dall’alluvione dello scorso 13 febbraio.

Le intense precipitazioni avevano provocato un progressivo processo di erosione del muro di contenimento posto lungo la sponda del corso d’acqua, culminato nel cedimento parziale della struttura. L’erosione aveva inoltre compromesso la stabilità dell’area, generando un serio rischio per le infrastrutture adiacenti e per la sicurezza pubblica. L’area interessata dal dissesto idrogeologico si trova infatti in corrispondenza della viabilità e della sponda fluviale antistante l’edificio scolastico dell’Istituto comprensivo Spirito Santo. Il livello di criticità è stato considerato particolarmente elevato, poiché la zona, durante l’anno scolastico, è quotidianamente frequentata da studenti, genitori e personale scolastico. Nell’area sono inoltre presenti percorsi pedonali utilizzati per l’accesso all’istituto, mentre il tratto di strada adiacente rappresenta un punto di raccolta negli orari di entrata e uscita dalla scuola.

«Con il provvedimento varato oggi in Giunta – ha sottolineato il sindaco Franz Caruso – abbiamo gettato le basi per porre fine a un’emergenza e a una criticità che da tempo preoccupano la popolazione residente e la comunità scolastica del quartiere Spirito Santo. L’approvazione del DIP è l’atto propedeutico al reperimento delle risorse necessarie per realizzare un intervento importante, che dovrà ripristinare al più presto lo stato dei luoghi e, soprattutto, la viabilità di via Dante Alighieri. È nostra abitudine completare le opere, perché non ci piacciono le incompiute. Prima ancora di avviare i lavori, però, è necessario individuare le risorse. Ogni nostro atto deliberativo ha la necessaria copertura finanziaria e, per un principio di correttezza etica, la nostra Amministrazione comunale corrisponde alle imprese, nei termini di legge, quanto dovuto per i lavori e le opere realizzate.

Con l’intervento che metteremo in campo – ha aggiunto Caruso – tuteleremo la sicurezza e l’incolumità dei nostri concittadini e dei nostri studenti, che rappresentano una priorità assoluta. L’inattesa e dirompente alluvione del 13 febbraio ha provocato danni ingenti, che non è stato semplice fronteggiare con tempestività. Ora, con l’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione e con i successivi interventi, saremo in grado di fornire risposte concrete alle legittime richieste della popolazione, affinché venga ripristinata la viabilità di via Dante Alighieri, anche in vista della riapertura delle scuole. Garantiremo inoltre il recupero della funzionalità strutturale e idraulica del muro eroso, riducendo il rischio di futuri dissesti e migliorando la sicurezza dell’intera area». Tra gli obiettivi dell’intervento rientrano il ripristino della stabilità del muro di contenimento e della sponda, la protezione della base della struttura dall’azione erosiva, la messa in sicurezza idraulica e statica dell’area e il ripristino della continuità del deflusso del corso d’acqua. Nel corso dei lavori saranno rimossi gli elementi murari compromessi, per evitare ulteriori cedimenti, e sarà preliminarmente puntellata l’intera zona. È prevista inoltre la rimozione dei detriti presenti in prossimità dell’alveo del corso d’acqua.

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