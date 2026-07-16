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Terna, al via a Polia i cantieri per la realizzazione dei sostegni dell’elettrodotto Maida-Rizziconi

L’opera consentirà di delocalizzare la linea dall’area interessata dalla frana. Il completamento dei lavori è previsto entro settembre

Pubblicato il: 16/07/2026 – 18:25
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Terna, al via a Polia i cantieri per la realizzazione dei sostegni dell’elettrodotto Maida-Rizziconi
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VIBO VALENTIA Terna ha avviato nel Comune di Polia, in provincia di Vibo Valentia, i lavori per la realizzazione di tre nuovi sostegni, parte della variante dell’elettrodotto ad alta tensione Maida–Rizziconi. L’intervento si rende necessario a seguito del movimento franoso causato dagli eventi meteorologici estremi che hanno interessato la Calabria lo scorso gennaio. Le nuove infrastrutture saranno realizzate in un’area esterna alla zona interessata dal dissesto, al fine di incrementare i livelli di sicurezza e affidabilità della linea elettrica. Il completamento delle opere è previsto entro il mese di settembre, successivamente prenderanno il via le attività di rimozione dei tre sostegni esistenti, che si concluderanno entro il mese di dicembre. L’elettrodotto Maida–Rizziconi rappresenta una delle principali dorsali della rete di trasmissione elettrica nazionale nel Mezzogiorno e svolge un ruolo strategico per il collegamento tra la Calabria meridionale e la Sicilia, contribuendo alla sicurezza, alla stabilità e alla continuità del sistema elettrico e all’alimentazione dei territori.

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