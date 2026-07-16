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Stretto di Messina, traghetto urta banchina: ci sono feriti

Sul posto diverse ambulanze

Pubblicato il: 16/07/2026 – 19:19
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Stretto di Messina, traghetto urta banchina: ci sono feriti
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MESSINA Ci sarebbero alcuni feriti, ma lievi, a bordo del traghetto “Pietro Mondello” della Caronte & Tourist proveniente da Villa San Giovanni e diretto a Messina. Durante le operazioni di attracco, avrebbe infatti urtato la banchina più volte provocando un forte rumore e un contraccolpo che avrebbe causato la caduta di alcuni passeggeri. Ancora da accertare le dinamiche precise dell’incidente, sulle quali indaga la Capitaneria, mentre diverse ambulanze sono salite a bordo del traghetto per soccorrere le persone coinvolte.

«Cedimento di uno dei motori»

«Nel corso delle operazioni di attracco nella Rada San Francesco, la nave Pietro Mondello della Caronte & Tourist, già in fase di frenata, ha registrato il cedimento di uno dei motori. L’unità ha conseguentemente urtato il molo durante la manovra». Lo spiega la Caronte e Tourist commentando l’incidente. «In via precauzionale – continua la nota – è stato richiesto l’intervento dei soccorsi, giunti sul posto in pochi minuti. Alcuni passeggeri sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto. Ultimate le verifiche e gli interventi del caso, i mezzi di soccorso hanno lasciato l’area». 

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