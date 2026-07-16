Cerca funghi ma si perde a Camigliatello Silano, ritrovato dal Soccorso Alpino

il lieto fine

CAMIGLIATELLO SILANO Nel primo pomeriggio di oggi, i tecnici della Stazione Alpina Sila-Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria sono intervenuti per il ritrovamento di un cercatore di funghi disperso nella zona di Camigliatello Silano. L’uomo, originario della provincia di Cosenza, aveva perso l’orientamento non riuscendo a fare rientro alla propria autovettura. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione giunta al Responsabile di Stazione da parte di un referente del CAI di Cosenza che, mentre si trovava impegnata in un’escursione sul territorio, ha incrociato un uomo in forte stato di apprensione per l’amico che non era rientrato al punto di ritrovo e risultava irreperibile. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l’invio sul posto di una squadra di tecnici del Soccorso Alpino.

Il salvataggio

Durante la fase di avvicinamento alla zona di ricerca, i soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto telefonico con l’uomo. Quest’ultimo ha riferito di trovarsi lungo il “Sentiero Italia” ed è stato guidato telefonicamente da un operatore, riuscendo così a raggiungere l’area nei pressi degli impianti di risalita che conducono a Monte Curcio. Una volta intercettato dai tecnici, l’uomo è stato fatto salire a bordo del fuoristrada del CNSAS e riaccompagnato in totale sicurezza presso la propria vettura, dove lo attendeva il compagno di escursione. L’intervento si è concluso felicemente e senza conseguenze sanitarie per il cercatore di funghi.

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