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le indagini

Rissa in carcere tra nove detenuti, muore un 27enne

È stato accoltellato durante la lite

Pubblicato il: 16/07/2026 – 22:14
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Rissa in carcere tra nove detenuti, muore un 27enne
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Sarebbe stata una rissa tra nove detenuti l’origine dell’aggressione sfociata con la morte del detenuto 27enne magrebino, deceduto dopo essere stato accoltellato oggi nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo. Fondamentali per la ricostruzione della dinamica dei fatti, i filmati delle telecamere di sorveglianza dell’area passeggio dove il delitto si è consumato. Da questi ultimi si sarebbe evidenziata come origine del fatto una rissa tra due fazioni, una di sei persone e l’altra di tre, che si sono affrontate a colpi di armi da taglio artigianali, fino all’ultimo e unico fendente mortale inflitto alla schiena della vittima da uno dei contendenti. Ora gli inquirenti stanno continuando ad indagare per chiarire le motivazioni che hanno innescato la rissa. Tra le ipotesi, il regolamento di conti tra bande all’interno della casa circondariale.

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