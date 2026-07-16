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Quirinale: «La grazia è facoltà esclusiva del Capo dello Stato»

Incontro tra Mattarella e Nordio

Pubblicato il: 16/07/2026 – 20:45
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Quirinale: «La grazia è facoltà esclusiva del Capo dello Stato»
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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Lo si legge in una nota del Quirinale dopo l’incontro con il ministro Nordio, che nel pomeriggio aveva avviato istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato dopo aver ucciso due ladri entrati nella sua gioielleria.

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