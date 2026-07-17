«Bene la presenza del ministro Lollobrigida. Qui c’è un’agricoltura sana, siamo convinti di avere le risposte giuste»

la visita

LAMEZIA TERME «Ringraziamo il ministro Lollobrigida per aver voluto incontrare gli imprenditori di Confagricoltura qui a Lamezia Terme in un momento particolare. Da una parte ci sono opportunità con le risorse che hanno messo a disposizione per gli investimenti, dall’altra parte una crisi epocale in quasi tutti i settori, parliamo di olivicoltura, di cereali, tutti comparti di grande rilevanza per l’agricoltura calabrese». A dirlo il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, all’incontro con il ministro Lollobrigida, l’assessore regionale Gianluca Gallo e il presidente di Confagricoltura nazionale Giansanti. «Siamo di fronte a un’agricoltura sana che – ha aggiunto Statti – vive momenti difficili e siamo convinti che grazie anche al lavoro che stiamo facendo in Regione con l’assessore Gallo, con il presidente Occhiuto, si riusciranno a trovare delle risposte anche a livello a livello ministeriale perché il ministro Lollobrigida ha già dimostrato, ampiamente, di tenere molto all’agricoltura italiana e in questo caso all’agricoltura calabrese». (c. a.)

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