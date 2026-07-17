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«Il governo nazionale e quello regionale impegnati a dare risposte agli agricoltori. In vista nuovi investimenti»

L’assessore regionale Gianluca Gallo all’incontro promosso da Confagricoltura con il ministro Lollobrigida

Pubblicato il: 17/07/2026 – 18:34
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«Il governo nazionale e quello regionale impegnati a dare risposte agli agricoltori. In vista nuovi investimenti»
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LAMEZIA TERME «Oggi è una grande giornata per la Calabria del comparto agricolo con la presenza del ministro Lollobrigida che ha dato tanta attenzione alla nostra regione, con i vertici dell’agricoltura nazionale e i rappresentanti delle organizzazioni agricole più importanti che sono tutti in Calabria, per l’inaugurazione del Vinitaly, ma anche per questo momento di confronto con i nostri agricoltori. E’ un momento difficile ma sia il governo nazionale sia quello regionale stanno cercando di dare le risposte giuste ai nostri agricoltori come è stato negli ultimi anni». Lo ha detto l‘assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, all’incontro promosso da Confagricoltura a Lamezia Terme con il ministro Lollobrigida. «Abbiamo un rapporto intenso con il ministero dell’Agricoltura e con tutti gli organismi che fanno capo al ministero. Qualche settimana fa abbiamo concluso un accordo con Agea e il nostro ente pagatore Arcea che consentirà di accelerare i pagamenti, di migliorare i controlli nei confronti dei nostri agricoltori. Ma c’è anche il lavoro sul bollino blu alle nostre aziende che fanno un lavoro agricolo di qualità e fanno anche tanto altro. Credo che altri investimenti saranno fatti nei prossimi anni perché tanti sono i provvedimenti in itinere», ha concluso Gallo. (c. a.)

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