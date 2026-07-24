Catanzaro, ufficiale anche l’arrivo di Antonio Candela

il nuovo esterno giallorosso

CATANZARO Dopo i gemelli Tchaouna, oggi pomeriggio il Catanzaro ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo dallo Spezia Calcio anche le prestazioni sportive del calciatore Antonio Candela. Una trattativa quella con Candela chiusa già da qualche giorno e ufficializzata oggi.

Esterno destro, nato a La Spezia nel 2000, nella scorsa stagione ha militato prima nello Spezia e, nella seconda parte del campionato, nell’Empoli. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, e con esperienze nelle nazionali giovanili, nel corso della sua carriera Candela ha indossato le maglie di Genoa, Trapani, Olbia, Pergolettese, Cesena, quindi il passaggio al Venezia, formazione con cui ha disputato due stagioni in Serie B, diventando uno dei protagonisti della promozione in Serie A del club lagunare. Sempre con il Venezia nella massima serie ha collezionato 14 presenze e un assist, prima dell’esperienza nella Liga spagnola con il Real Valladolid. Candela arriva in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto. (redazione@corrierecal.it)

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