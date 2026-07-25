Stabilimento balneare senza concessione a Paola, sequestrata un’area di 1.800 metri quadrati – FOTO

L’OPERAZIONE

PAOLA Un intero stabilimento balneare di Paola, con tutte le strutture e le attrezzature collegate, è stato sottoposto a sequestro preventivo dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza e dai militari della Capitaneria di porto. L’operazione, eseguita dalla Compagnia della Guardia di finanza e dall’Ufficio locale marittimo di Paola, è scaturita da una precedente attività di controllo del territorio e da accertamenti info-investigativi. Il sequestro ha interessato un’area demaniale di circa 1.800 metri quadrati, comprendente una zona adibita alla posa di sdraio e ombrelloni e una seconda parte destinata alle attività ricreative e di intrattenimento, con servizi di bar, ristorazione, mini-club, discoteca e piano bar.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’intero complesso sarebbe stato occupato e gestito senza un valido ed efficace titolo concessorio preventivo che legittimasse l’affidamento delle attività dello stabilimento attraverso l’affitto di un ramo d’azienda. Il provvedimento è stato eseguito d’iniziativa nell’ambito delle attività coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, diretta dal procuratore capo Domenico Fiordalisi. L’intervento rientra nei controlli condotti dalla Guardia di finanza e dalla Guardia costiera per tutelare il patrimonio demaniale marittimo e contrastare le occupazioni abusive delle aree costiere. (redazione@corrierecal.it)

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