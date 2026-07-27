Polo SNA Calabria, al via i nuovi corsi su aiuti di Stato e cybersicurezza

aperte iscrizioni

REGGIO CALABRIA Dal 28 luglio al 3 agosto 2026 saranno aperte le iscrizioni ai corsi del Polo formativo territoriale SNA della Calabria intitolati “Gli Aiuti di Stato: tra ordinamento europeo e disciplina nazionale” e “Cybersicurezza nella pubblica amministrazione: strategie, governance e resilienza”, in programma rispettivamente dal 9 all’11 settembre e dal 14 al 17 settembre 2026. Con le due nuove proposte formative, dedicate a temi strategici per le pubbliche amministrazioni, prosegue e si rafforza la programmazione del Polo SNA della Calabria. “I due corsi rispondono a esigenze sempre più attuali delle amministrazioni pubbliche”, afferma l’On. Giusi Princi, presidente del Comitato di Coordinamento del Polo SNA Calabria. “Il primo – spiega – approfondisce la disciplina degli Aiuti di Stato e la gestione delle procedure europee; il secondo sviluppa competenze sulla governance della cybersicurezza e sulla gestione del rischio informatico. L’obiettivo è offrire una formazione altamente qualificata su temi strategici per l’innovazione della PA. Per questo abbiamo puntato su docenti di riconosciuta autorevolezza”. Destinatari, programmi, criteri di selezione e modalità di iscrizione sono consultabili sul sito dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nella sezione dedicata al Polo. “In questi mesi – evidenzia l’On. Princi – abbiamo registrato una partecipazione che è andata oltre le nostre aspettative. Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e che, al tempo stesso, rappresenta uno stimolo e un impegno a fare sempre di più per rispondere alla forte domanda di formazione che proviene dalle amministrazioni del territorio”. La programmazione del Polo affianca alle nuove proposte formative ulteriori edizioni dei percorsi più richiesti. “Grazie alla sinergia con la SNA – prosegue la presidente del Comitato di Coordinamento del Polo, Giusi Princi – è già prevista per novembre una nuova edizione del corso ‘Principi di management pubblico’ e sono in fase di definizione ulteriori edizioni dei corsi sull’Intelligenza Artificiale e sulla Trasformazione digitale. Ogni corso segue criteri di ammissione definiti dai Dipartimenti competenti della SNA e resi pubblici sulla pagina dedicata al Polo, a garanzia di procedure chiare, trasparenti e oggettive”. “Fondamentale – aggiunge l’On. Princi – è anche la collaborazione dei partecipanti: comunicare tempestivamente eventuali rinunce consente lo scorrimento delle graduatorie e offre ad altri candidati l’opportunità di partecipare. È attraverso la sinergia tra SNA, Polo, amministrazioni e dipendenti pubblici che possiamo valorizzare al meglio ogni opportunità formativa. Per tale ragione – conclude -, la mancata comunicazione della rinuncia entro e non oltre le 48 ore antecedenti l’avvio delle attività formative comporterà la perdita del diritto di partecipare ai successivi corsi organizzati dal Polo SNA Calabria”. Il Polo SNA Calabria nasce da una visione condivisa che ha visto impegnati: Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, Francesco Cannizzaro, oggi Sindaco di Reggio Calabria, l’europarlamentare Giusi Princi, il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.



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