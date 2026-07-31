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Caldo, oggi 11 città col bollino rosso e sabato saliranno a 19
Per le ondate di calore, l’1 agosto 5 avranno allerta arancione
Pubblicato il: 31/07/2026 – 7:20
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ROMA Aumentano le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore: se ieri erano solo 3, oggi saliranno a 11. Sabato primo agosto arriveranno invece a 19 le città più calde, mentre cinque avranno il bollino arancione. Le città in rosso oggi, 31 luglio, saranno: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo. Sabato 1 agosto si aggiungeranno anche Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona.
Sempre l’1 agosto, saranno 5 le città col bollino arancione: Bari, Catania, Genova, Palermo, Trieste.
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