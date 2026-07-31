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Il rogo

Sassari, detenuto muore carbonizzato

L’incendio nel carcere sarebbe stato appiccato dal 72enne, 5 agenti intossicati

Pubblicato il: 31/07/2026 – 6:46
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Sassari, detenuto muore carbonizzato
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SASSARI Un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato questa notte nel carcere di Bancali, a Sassari, a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all’istituto. Cinque poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme e carbonizzato. Sull’episodio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Sassari. (Ansa)

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