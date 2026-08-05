Violento incidente alle porte di Vibo, tre feriti. Traffico in tilt – FOTO

l’incidente

VIBO VALENTIA Un violento incidente è avvenuto questa mattina alle porte di Vibo, lungo la Statale 18 all’altezza della chiesa Regina Pacis. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate, causando il ferimento di tre persone. I feriti, a bordo di una Hyundai, sono stati tutti trasportati in ospedale. Le condizioni di uno di loro sarebbero più critiche. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i primi rilievi, il 118 e i vigili del fuoco per i soccorsi. A causa del sinistro la SS18 è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato. (Ma.Ru.)