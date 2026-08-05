«Uomini e Donne», corteggiatore senior arrestato a Ischia

TRUFFA

Un corteggiatore senior della trasmissione televisiva «Uomini e Donne», condotta da Maria De Filippi su Canale 5, è stato arrestato dai carabinieri a Ischia per possesso di documenti falsi. L’uomo, un 56enne napoletano, è stato controllato dai militari al porto mentre si preparava a lasciare l’isola. Alla richiesta di esibire i documenti, ha mostrato una carta d’identità regolarmente intestata a lui.

Il secondo documento nella borsa

Durante il controllo, però, i carabinieri hanno trovato nella borsa del 56enne una seconda carta d’identità, sempre con i suoi dati ma con la residenza indicata nel Comune di Barano d’Ischia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe utilizzato il documento il 3 agosto per acquistare un biglietto della compagnia di navigazione beneficiando della tariffa agevolata riservata ai residenti sull’isola. Poco prima di essere fermato avrebbe tentato nuovamente lo stesso raggiro. Oltre all’arresto per il possesso del documento falso, il 56enne è stato denunciato per truffa ai danni della compagnia di navigazione.

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