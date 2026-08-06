Pretende soldi per la droga e devasta casa: arrestato 44enne a Crotone

l’episodio

CROTONE La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Crotone Renato Panvino e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e a monitorare le aree della città maggiormente frequentate dalla movida estiva, ha tratto in arresto un uomo di 44 anni, ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione, danneggiamento e violazione di domicilio, al termine di un pronto intervento effettuato dagli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’intervento è stato posto in essere dagli agenti delle Volanti che, a seguito della segnalazione di una lite in ambito familiare, sono giunti prontamente sul luogo dei fatti. I primi accertamenti hanno consentito di identificare l’autore dei reati, presente ancora sul posto, mentre colpiva con diversi pugni il portone d’ingresso di casa e al contempo minacciava di morte i familiari presenti all’interno dell’abitazione. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dai poliziotti, l’uomo avrebbe preteso, con insistenza, la consegna di una somma di denaro necessaria, verosimilmente, ad acquistare sostanza stupefacente. Dinanzi al rifiuto opposto dai familiari, l’uomo, già noto agli operatori per i numerosi precedenti a suo carico in materia di sostanze stupefacenti, in preda ad una crisi di astinenza avrebbe dato in escandescenza danneggiando diversi oggetti all’esterno dell’abitazione, il cancello d’ingresso, il portone di casa e il parabrezza di un’autovettura parcheggiata nelle pertinenze dell’immobile. Per quanto accaduto, gli operatori delle Volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato e bloccato l’uomo, ponendo fine alla condotta violenta e ripristinando le condizioni di sicurezza. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo, dopo un’attenta perquisizione personale, veniva condotto presso gli uffici della locale Questura. Al termine delle formalità di rito, l’uomo veniva sottoposta agli arresti domiciliari, così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori determinazioni.

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