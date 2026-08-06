Truffa sui fondi per le fasce deboli, comprano uno scuolabus non a norma: tre indagati nel Crotonese

le indagini

STRONGOLI I carabinieri di Strongoli, coadiuvati dai colleghi di Brivio (Lecco), hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, nei confronti di tre persone. Le indagini hanno avuto inizio dopo una circostanziata denuncia e culminata nell’accertamento di presunte irregolarità relative alla gestione dei fondi destinati alle fasce deboli della comunità.

Le indagini

Nel dettaglio, le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone diretta da Domenico Guarascio, hanno consentito di ricostruire la vicenda legata all’acquisto di uno scuolabus comunale. Dagli accertamenti – scrive l’Ansa – è emerso l’utilizzo indebito di oltre 24.000 euro di fondi interministeriali, vincolati esclusivamente al potenziamento dei servizi per alunni con disabilità, per comprare un mezzo usato del tutto privo di pedana o allestimenti idonei al trasporto di utenti a ridotta mobilità. Per agevolare l’operazione e assicurare un ingiusto vantaggio economico alla ditta fornitrice, sarebbe stata inoltre alterata materialmente la determina comunale di affidamento. Alle persone coinvolte vengono contestati i reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, l’indebita destinazione di denaro o cose mobili e la frode nelle pubbliche forniture in concorso.

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